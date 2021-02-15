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Yeni yılın ilk OSB toplantısı yapıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2021 yılı ilk durum ve değerlendirme toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni yılın ilk OSB toplantısı yapıldı
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Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, başkanlığındaki toplantı kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, 2021 yılı OSB son durum ve değerlendirmeleri, OSB Müdürü Sefa Demir ve proje mimarlarının yaptığı sunu ile gerçekleştirildi.  Yapılan sunumda; Organize Sanayi Bölgesinin nizamiye ve giriş mimarisi, yol güvenliği ve peyzaj düzenlemesi ile Organize Sanayi Bölgesi güvenlik ve elektronik altyapısının oluşturulması için yapılan çalışmalarla ilgili görüş alıverişinde bulundu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, katılımcılara teşekkür ederek, “Yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantımızda OSB’miz için atılacak adımlar ve teknik konularla ilgili sunumla birlikte bir yol haritası üzerinde çalışma imkanı bulduk. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


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Yeni Yılın Ilk OSB Toplantısı Yapıldı