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Yeni yaklaşımla yapılan denetimlerin sonuçları belli oldu

İçişleri Bakanlığı’nın son yayımladığı genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da yeni yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilen etkin Covid-19 denetimlerinde; kurallara uymadığı için 380 kişi ‘bir kereye mahsus’ olarak uyarılırken 80 kişiye idari para cezası kesildi. Karantina kuralını ihlal eden 6 kişi de yurda gönderildi.

Yeni yaklaşımla yapılan denetimlerin sonuçları belli oldu
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Tüm Türkiye’de, Covid-19 salgınına karşı, bugüne kadar yürütülen faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşımın sergilendiği denetimler geçen hafta itibariyle yapılmaya başlandı. Etkin denetimler kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekiplerinin sayısı maksimuma çıkarıldı. Saha denetimi yapmakla görevli polis memurları, en toplu ulaşım araçları pazar yerleri, alışveriş, sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere ağırlık vererek kontrollerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde, maske takmayanlar ‘bir kereye mahsus’ uyarıldı. Uyarıldıklarına ilişkin bilgiler de İçişleri Bakanlığı’nın denetimler için hayata geçirdiği sisteme internet üzerinden girildi. Bu şekilde uyarılan kişi sayısı 380 oldu. İkinci kez kural ihlalinde bulunan 80 kişiye de kişi başı 900’er TL idari para cezası kesildi.

Karantina kaçakları, geçen haftada da rahat durmadı. Evlerinden çıkarak çarşı-pazar gezen 6 karantina kaçağı, 3 bin 150’şer TL idari para cezası yazılarak Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurduna gönderildi.

 


Yerel Manşetler
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Yeni Yaklaşımla Yapılan Denetimlerin Sonuçları Belli Oldu