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Yeni ve sıcak yuvalarına devlet-vatandaş işbirliği ile kavuşacaklar

Elbistan’da briketten yapılmış sıvasız evde 2 zihinsel engelli çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veren aile, devlet ve vatandaşların el ele vermesiyle sıcak yuvalarına kavuşacak.

Yeni ve sıcak yuvalarına devlet-vatandaş işbirliği ile kavuşacaklar
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Yunus Emre Mahallesi’nde çatısı akmasın diye branda ile kapatılmış, mutfağı ile banyosu aynı yerde olan, briketten yapılmış sıvasız 2 göz evde yaşamaya çalışan ailenin feryadını, ilk olarak komşuları duydu. Ailenin zihinsel engelli çocuğundan birinin ayağının, kanalizasyon bağlantısı olmayan eve giren cardınlar tarafından ısırılması üzerine hareket geçen komşuları, kısa sürede organize olarak yardıma koştu.  Ailenin derdine derman olma adına hemen harekete geçen komşuları ve mahalle esnafları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunan vatandaşlarla irtibat kurdu. Aileyle yapılan istişareler sonucunda, yıkılmak üzere olan evin yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından kolları sıvayan hayırsever vatandaşlar, adeta bir yardım zinciri oluşturdu.

Başta Elbistan’daki hayırseverler olmak üzere il dışında yaşayan birçok Elbistanlı, çile ve sıkıntılara göğüs germeye çalışan aileye yardımcı olmak için sıraya girdi. Bazı hayırseverler nakdi yardımlarla ailenin sıcak bir yuva hayaline katkı sundu. Birçok hayırsever de yeni yapılacak evin pencere, tuğla, kapı, sıva, beton, tesisat gibi işlerini üstlendi.

Herkesin yeni evlerinde bir tuğla da benim olsun diye çaba gösterdiği ailenin durumu, Elbistan Kaymakamlığı’na bildirilmesinin ardından, devletin şefkat eli uzandı. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile ailenin ev yapımı için 5 bin TL maddi destek verilmesi kararlaştırıldı.

Tüm bu gelişmeler üzerine aile, geçici olarak başka bir eve yerleştirildi. İş makineleri, çökmek üzere olan evin duvarlarını yıktı. Ailenin yeni yuvasının temeli ise, hava şartlarının müsaade etmesi durumunda önümüzdeki günlerde atılacak.



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Yeni Ve Sıcak Yuvalarına Devlet-vatandaş Işbirliği Ile Kavuşacaklar