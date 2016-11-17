Yeni termik projeleri, AB’den 2 kat daha çevreci olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni termik santral projeleri için Avrupa Birliğinin belirlediği değerlerin 2 katından fazla kaliteli hava kriteri belirlediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yerli kömür çalışmasına göre, termik santral kurma şartı ile özel sektöre devredilen kömür sahalarında toplam 3 bin 165 megavat santral kurulacak. Rapora göre, kamunun kontrolündeki linyit sahalarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla enerjide dışa bağımlılık ve cari açıktaki enerji payı azaltılacak. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bünyesindeki Çayırhan sahasının ihale süreci devam ederken, Trakya'daki sahaların değerlendirilmesi için fizibilite ve etüt çalışmaları başlatıldı. Afşin-Elbistan sahaları ise yatırıma hazır hale getirildi. Konya-Karapınar için rezerv geliştirme çalışmaları başlatıldı.

Söz konusu yatırımların çevre ve doğa açısından en az zararlı teknolojilerin kullanılacağı bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından rakamlarla açıklandı. Bakan Albayrak, çevre kriterleri noktasındaki hassasiyetin Avrupa Birliği ülkeleri ile dünya genelinde kabul gören kriterlerin de üzerinde bir emisyon değerleri öngördüklerini belirtti.

Yerli kömür kaynaklarının en doğru ve en iyi teknolojinin kullanılması ile değerlendirileceğinin altını çizen Bakan Albayrak, “Biz bu kaynakları sonuna kadar kullanacağız. Her noktada en iyisini, en doğrusunu yaparak kullanacağız. Bugün Avrupa'da 2024 ve sonrası için kriter alınan sınır değerler 1 normal metreküp hava için partikül maddede günlük 40 mikrogram, yıllık 50 mikrogram iken bizim Çayırhan'daki kriterlerimizde bu rakamlar günlük 23, yıllık ise 18,07 mikrogram olarak belirlendi. Yine kükürt için kriter olarak kabul edilen günlük 125, yıllık 350 mikrogram olan üst değerler, günlük 33,72 mikrogram, yıllık 127 mikrogram olarak belirlendi. Hava kalite ölçümlerinde AB'nin baz aldığı azot oranları saatlik 200 mikrogram, yıllık 25,44 mikrogram iken biz buradaki üst sınırı değerleri saatlik 134, yıllık 25 mikrogram olarak belirledik. Birçok değerde Avrupa'nın, Batı'nın kriter kabul ettiği değerlerin neredeyse iki katından fazla daha kaliteli hava kriterleri koyduk. Şimdi soruyorum, kim daha çevreci? Dünyayı daha az kirletmesine rağmen, AB'den çok daha ileri kriter koyan biz mi? Türkiye, emisyon noktasında dünyayı en az kirleten ülkeler arasında” bilgilerini verdi.