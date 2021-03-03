Yeni normal süreçte denetimler arttırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Zabıta ekipleri ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci’ denetimlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarındaki maske, mesafe ve temizlik uygulamaları sıkı takip altına alındı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen toplu taşıma denetimlerinde yaklaşık 40 otobüs hattında seyreden araçların yolcu sayısı, dezenfektan ve maske kullanımları denetlendi. Denetimlerde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 3514 sayılı genelge kapsamında yeniden faaliyete giren iş yerlerinin de yer alacağı belirtiliyor.

Emniyet güçleriyle birlikte gerçekleşen denetimlerde halk sağlığının korunması adına kurallara uymayan kişilere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenen denetimlere ilişkin, “Emniyet güçlerimizle iş birliği içinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizde, hemşerilerimizin büyük ölçüde kurallara uymasından memnuniyet duyuyoruz. Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinde, tedbir kurallarının toplu alanlarda uygulanmasının salgının seyrini de aşağı yönlü olarak değiştireceğine inanıyoruz” açıklaması yapıldı.







