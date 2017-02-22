Yeni kimliğini alamayanlar, ‘Geçici Kimlikle’ YGS’ye girecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girecek adaylara rahat nefes aldıran açıklama ÖSYM’den geldi.

ÖSYM, başvurduğu yeni kimlik kartı eline ulaşmayan adayların, Nüfus Müdürlüklerinden alacağı ‘Geçici Kimlik Belgesi’ ile sınava alınacağını açıkladı. Mevcut nüfus cüzdanları da geçerli olacak.

Elbistan’da çok sayıda üniversite adayı, 12 Mart’ta yapılacak YGS öncesinde, nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartı ile değiştirmek için İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Başvurusunu yapan adaylar, basımda yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni kimlik kartlarının sınav öncesinde ellerine ulaşamayacağı endişesine kapıldı. Üniversite adaylarının bu endişelerini gideren açıklama ise ÖSYM’den geldi.

ÖSYM, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgelerinin 15 gün olan süresinin, yeni kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olmasının sağlandığını açıkladı. ÖSYM, ayrıca 1998-1999 ve 2000 yılı doğumlu öğrencilerin yeni kimlik kartı basımlarının öncelikli olarak basılması için sistemsel düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar düzenlenecek olan Geçici Kimlik Belgesinin kapsamı genişletilmiş olup daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması sağlanmış ve Yükseköğretim Geçiş Sınavına(YGS) girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının ”öncelikli “olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapılmıştır.

2017-YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut Nüfus Cüzdanları/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geçici Kimlik Belgesi’ ile sınava girebileceklerdir.”