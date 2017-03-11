Yeni hastane, Pazartesi günü kapılarını hastalara açıyor

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, Elbistan’daki sağlık hizmetlerinin 13 Mart 2017 Pazartesi gününden itibaren Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni binasında verilmeye başlayacağını söyledi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçı ve Himmet Göçer’i ziyaret etti.

Bulut, ziyarette 10 Mart 2017 Cuma günü Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak 50 personelin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimi ile Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Personel alımı için düzenlenen kura işleminin eşit, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, “Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında görev yapacak 50 personelin belirlenmesi amacıyla 10 Mart 2017 Cuma günü gerçekleştirilen kuraya Sağlık Bakanlığı gözlemcisi olarak katıldım. Gerçekleştirdiğimiz kura işlemi eşit, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde sonlandırıldı. Kurada ismi çıkan hemşerilerimize ve Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Resmi açılışının 26 Mart’ta gerçekleştirilmesinin planlandığı Elbistan Devlet Hastanesi’nin yeni binasında son kontrollerin yapıldığını belirten Bulut, “Resmi ve geçici kabulleri tamamlanan yeni Devlet Hastanesi’nin son kontrolleri yapılıyor. Taşınma işlemleri de inşallah 13 Mart 2017 Pazartesi gününe kadar tamamlanacak. Böylece yeni Devlet Hastanemiz, bugün itibariyle hizmet sunmaya başlayacak” bilgilerini aktardı.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ve yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçı ile Himmet Göçer’e nezaketlerinden dolayı teşekkür eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, “Hastanemizin kura çekimi ve taşınma işlemlerini takip etmenin yanı sıra Elbistanın Sesi Gazetesi’nin kurucusu Mehmet Göçer Amca’yı ziyaret etmek istedik. Kendisiyle ve yönetim kurulu üyeleri ile hasbıhal ettik. Nezaketlerinden, iyi niyet dileklerinden ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ve yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçı ile Himmet Göçer de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bulut’a başarılar diledi.



