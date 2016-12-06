“Yeni ehliyette sağlık raporu 400 TL olacak söylentisine inanmayın”

Ehliyetini yenilemek isteyenler için sosyal medyada ‘1 Ocak 2017’den sonra sağlık raporu 400 TL’ye alınacak’ şeklinde yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mevcut ehliyetlerini yenileri ile değiştirmek isteyenler, 2020 yılının sonuna kadar kart ücreti ve vakıf payı haricinde herhangi bir ilave ücret ödemeyecek. Mevcut ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni ehliyetler ile değiştirilmeye başladı. Yeni ehliyetler uluslararası standartlara uygun olduğu için 84 ülkede geçerli olacak.

Son günlerde yeni ehliyetler ile ilgili ortaya atılan rapor parası iddiası, sürücü belgesini değiştirmeyi düşünenler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Söylentin doğru olduğunu düşünen bazı vatandaşlar, sadece randevu ile yeni ehliyet verilmesine rağmen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Türkiye’nin birçok noktasında aynı yoğunluk yaşanması üzerine il emniyet müdürlükleri de açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Yapılan yazılı açıklamalarda, son günlerde sosyal medya üzerinde “Sürücü belgesi alacak olan arkadaşlar 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 TL ücret ile sürücü belgesi değişimi yapabileceği, aksi takdirde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tam teşekküllü hastanelerden 350-400 TL karşılığında sağlık raporuyla yenilemek zorunda kalacaksınız” şeklinde paylaşımlar yapıldığı hatırlatılıyor. Bu haberlerin hiçbir gerçeklik payı olmadığı ifade edilen açıklamalarda, “Sürücü ve sürücü adaylarının sağlık raporları Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kuruluşları ile aile sağlığı merkezleri tarafından verilmeye devam etmektedir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kanuni değişiklik yapılmamıştır” ifadelerine yer veriliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da yeni ehliyetler sadece randevu alınarak veriliyor. 2016 yılı başından bu tarafa Elbistan’da yaklaşık 4 bin kişinin ehliyetini yenisi ile değiştirdiği öğrenilirken vatandaşların yapacakları işlemler ise şu şekilde sıralanıyor:

“Öncelikle ‘surucurandevu.gov.tr’ adresinden randevu alınması gerekiyor. Sağlık raporu, 2 adet biyometrik 6x5 arka beyaz fon lenssiz ve gözlüksüz fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Türk Polis Güçlendirme Vakfı TR190001200941300016000080 hesaba 2 lira, maliye veznelerine 13 TL (9264) kod no ile kart ücreti, parmak izi ve dilekçe.”