Yeni eğitim-öğretim yılı toplantısı yapıldı

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler görüşüldü. 2019-2019 eğitim öğretim yılı açılış toplantısı, Kaymakam Özkan Demir Başkanlığında, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bülent Ekim, İlçe Jandarma Komutan Vekili Volkan Ezerçe, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bekir Dal, Bölge Trafik Denetleme Amiri Komiser Mehmet Akif Gökalpgil, İlçe Trafik Komiser Yardımcısı Gökhan Keleş, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, servis kooperatif başkan ve temsilcilerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Misak-ı Milli Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı konuşmada, 9 Eylül’de ilk ders zilinin çalması ile başlayacak 2019­2020 eğitim öğretim yılının ülkemizin geleceği çocuklar ve gençlerin huzur ve güven içinde geçirebilmesi büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu amaçla, okullarda güvenliğin azami seviyeye çıkarılması ve güvenlik kamera sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edilmesinin önemine değinen Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışılabilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonunun tamamlanması, diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması konularını görüştük.

Çocuklarımızın servislerle güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik tedbirlerin alınması ve denetlenmesi, hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet cafe vb. yerlerin denetlenmesi, özellikle okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi ve kul irtibat görevlileri isimlerinin önceden belirlenerek ilgili okul müdürlüklerine bildiriminin sağlanması gibi gündem maddelerini görüştük.”

Kaymakam Demir, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve tüm velilere hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı sonlandırdı.















