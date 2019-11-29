Yeni Adalet Sarayı Elbistan’a hayırlı olsun “Olmuşken en iyisi oldu”

30 yıldır hükümet konağı yanında hizmet veren adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle, şeker fabrikası arsasından tahsis edilen alanda yapımına başlanan Elbistan Adalet Sarayı’nın inşaatıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. 22 bin metre kare kapalı alana sahip dev komplekse, taşınma işlemleri ise günler sürdü. Dosyalar ve müştemilatın taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar işlemlerini, Çeçenistan Caddesi üzerindeki Elbistan Adalet Sarayı’nda yaptıracak. Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki adli işlemlerinin tamamen; Afşin ve Göksun ilçelerinin de Ağır Ceza Mahkemesi yönünden bağlı olduğu Elbistan Adalet Sarayı, modern binasında yaklaşık 300 bin kişiye adalet ve yargı hizmeti sunacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Adalet Sarayı’ndaki taşınma çalışmalarını inceledi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen’in de eşlik ettiği ziyarette birçok ilde bile bulunmayan Elbistan Adalet Sarayı’nın fiziki özellikleri hakkında Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz’e bilgi aktardı. Kaymakam Demir ve Başkan Gürbüz, Adalet Sarayı’nın mahkeme salonları ve diğer birimlerini gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Burada değerlendirme yapan ilk isim Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı oldu. Başsavcı Ormancı, Elbistan adliyesinin tüm birimlerinin tek çatı altında toplandığını belirtti.

Kompleksin, Elbistan’a yakışır bir şekilde inşa edildiğini kaydeden Başsavcı Ormancı, şöyle konuştu:

“Yeni adliyle binamızı tamamlamış durumdayız. Taşınma işlemlerimizi de bitirdik. Bugünden itibaren Elbistan halkımıza yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Tüm birimlerimiz burada hizmete başlayacak. Cumhuriyet savcılığı, mahkemeler, icra ve denetimli serbestlik müdürlüğümüz, yeni binamızda hizmet verecek. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alanımız var. Çok büyük, modern ve Elbistan’a yakışan bir adalet sarayı inşa edildi. Bu kompleksin Elbistan’ımıza kazandırılması noktasındaki katkılarından dolayı öncelikle Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile bakanlığımızın tüm birimlerine teşekkür ediyoruz. Yer tahsisinden tutun da çağdaş bir bina olarak ilçemize hizmet vermesi için en büyük desteği sunan Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a ayrıca ve özellikle şükranlarımı sunuyorum. Yapımı ve taşınması noktasında her derdimize derman olan Sayın Kaymakamımıza ve taşınma, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarında çok büyük destek olan Sayın Belediye Başkanımıza ve Baro Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Personellerimizin çok büyük özveri ve destekleri var. Onlara da teşekkür ediyorum.

Ekinözü ve Nurhak ilçelerine doğrudan hizmet ediyoruz. Afşin ve Göksun ilçelerimize de Ağır Ceza Mahkemesi boyutunda hizmet verecek. Bu noktada da gerçekten çok kapsamlı bir yargı çevremiz var. Yaklaşık 300 bin nüfusa hizmet edecek bir bina. Burada kurumların çok güzel bir uyumu var. Bu uyum, gayret ve birliktelik başarıyı da beraberinde getiriyor.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, yeni Adalet Sarayı’nın Elbistan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Elbistan’ımıza ve yargı camiamıza hayırlı olsun. Elbistan’a yakışan güzide bir bina oldu. Hem mimarisi, hem dokusu hem de büyüklüğü ile Elbistan’ımızın ihtiyaçlarını uzun bir süre karşılayacak. Emeği geçen herkese başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum. Sayın Başsavcımızın da binanın açılması noktasında çok emeği var. Elbistan’ımıza çok daha güzel şeyler yapılacak. Bütün kamu kurumları olarak gerçekten uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ‘Olmuşken en iyisi olsun’ sözünü hatırlatarak, “Elbistan’a olmuşken en iyisi oldu. Kahramanmaraş’tan daha büyük ve daha kapsamlı; Elbistan ve bölgesi ile beraber çok büyük bir yapı kazandık. Böyle bir yapının Elbistan’a kazandırılması çok anlamlı ve çok değerli. Bu binayı buraya kazandıran en büyük teşekkürü hak eden Mahir Ünal Beyefendi’dir Sayın Bakanıma ben de teşekkür ediyorum. Elbistanlı olmak ve Elbistan’da yaşamak insana gurur veriyor. Artık şehirde bir derlenme, toparlanma ve birliktelik gözlemleyebiliyorsunuz. Emeğimiz geçti ise kendimizi bahtiyar ve mutlu hissederiz. Çünkü bu şehir her şeyin en değerlisini ve güzelini hak ediyor. İnşallah, Elbistan’a değer katan bir kompleks oldu. Buraya getirebileceği ekonomik değerleri ile de anlamlı hale geldi. Yeni yaptığımız Kaynarca göleti, Pınarbaşı’nın Kaynarca ile bütünleşmesi bizim için ayrıca önemli. Bu komplekste her şey titizlikle ve detayına hakim bir şekilde çalışılmış. Sayın Bakanımızın da bundan sonraki yapacağı yatırımlar noktasında bize vermiş olduğu müjdeli haberler var. Onları da vatandaşlarımıza kendisi paylaşacaktır. Bu yapının, şehrimize, insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.