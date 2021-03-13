YEKA GES-3 yarışmasına Kahramanmaraş için 12 başvuru

Güneşten enerji üretimi noktasında Türkiye ortalamasının üzerinde bir potansiyele sahip olan Elbistan’da birçok kırsal mahallede güneş enerjisi santralleri devreye alındı. Gökçek, Doğan, Evcihüyük, Büyükyapalak gibi mahallelerde kurulan güneş enerjisi santralleri (GES), faal şekilde çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB), “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında başvuru yapan firmalar belli oldu. YEKA GES-3 yarışması, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu çok sayıda ildeki GES yatırımları için başvuru alındı. Kahramanmaraş içinse İstanbul, Ankara, Mersin gibi illerde faaliyet gösteren 12 firma başvuru yaptı.

Yayımlanan yarışma duyurusunda, Kahramanmaraş’ta hangi ilçelerin yatırım kapsamında olacağı net şekilde belirtilmedi.