YBO’da güreşçilere spor malzemesi dağıtıldı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Şehit Er Cuma Potuk YBO’da incelemelerde bulundu. Kaymakam Demir’e, ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Karaelbistan Mahallesi Muhtarı Veli Çınar ve Okul Aile Birliği Başkanı Buket Aslan eşlik etti. Ziyarette, okulun genel durumu hakkında okul müdürü Mustafa Çayıroğlu’ndan bilgi alan Kaymakam Demir, daha sonra okul güreş kulübü çalışmalarını izlemek üzere antrenör Murat Alkaya ve güreşçi öğrencilerin antrenmanlarını izledi. Antrenör Murat Alkaya, ilçeye bağlı mahallelerde güreşçi taraması yaptıklarını ve imkanı olmayan öğrencileri yatılı okula aldırarak hem güreşe hem de eğitimlerine devam etmelerini sağladıklarını söyledi. Kaymakam Demir, Güreş Federasyonu ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle okul spor kulübüne gönderilen güreş malzemelerini sporculara bizzat takdim etti. Öğrencilerin sergilediği jimnastik ve güreş gösterilerini izleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, antrenör Murat Alkaya ve sporculara teşekkür etti.

Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu’ndaki ziyaretini okulun bilişim sınıfında yapılan robotik kodlama çalışmalarını yerinde inceleyerek sürdüren Kaymakam Demir, bilgisayar öğretmeni Musab Sarıcı’dan bilgi aldı. Sarıcı, Kuveyt Türk’ün yürüttüğü “1010 Kaşif” projesine dahil olduklarını, arduino ve robotik kodlama için gerekli tüm malzemelerin bu firma tarafından sağlandığını, öğrencilere kodlama, algoritma ve robotik konularında eğitimlere başladıklarını ve öğrencilerin de bu işi çok sevdiğini söyledi. Kaymakam Demir, son olarak resim sınıfındaki öğrencilerle bir araya geldi. Resim öğretmeni Abdulvahap Yaşar’dan karakalem çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ziyareti hatıra fotoğrafı ile sonlandırdı.

