YBO güreş takımı, milli takım seçmelerine damga vurdu 

Güreş milli takım seçmeleri, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok bölgesindeki güreşçiler, milli takım seçmelerinde mindere çıktı. Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu (YBO) güreş takımı da Elbistan’ı temsilen seçmelerde yerini aldı. Güreş milli takım 11-13 yaş seçmelerinde Selahattin Kızıltaş adlı sporcu 30 kiloda Türkiye 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attı. İbrahim Efe Zade ise 44 kiloda Türkiye 5.si oldu. Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu (YBO) güreş takımı, takım halinde ise Türkiye 12.liği elde etti.

Türkiye derecesi elde eden güreş takımı, okul müdürü Mustafa Çayıroğlu ve antrenörleri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın misafiri oldu.

Başkan Gürbüz ve Bayazıt, çeşitli hediyeler verdiği güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti. Güreş takımının elde ettiği başarının kendilerini sevindirdiğini ve gurur duyduklarını belirten Gürbüz ve Bayazıt, güreşçilere bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diledi.