Yazıcıoğlu’nu anmak için Keş Dağı’na tırmandılar

Yazıcıoğlu’nu anmak için Türkiye’nin 30 il temsilciliğinden 268 profesyonel arama-kurtarmacı, helikopter kazasının yaşandığı Keş Dağı’na tırmandı.

Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya gelen Anda Kardeşe Vefa Derneği ve Anda Arama Kurtarma ekibi üyeleri, karlı ve çamurlu arazi şartlarına rağmen 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na tırmandı. Ellerinde Türk bayrağı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan grup, zorlu tırmanışın ardından helikopterin düştüğü bölgeye ulaştı. Türk bayrağı açan profesyonel arama-kurtarmacılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua etti.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, derneğin Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra kurulduğunu belirtti.

“İsmini Muhsin Dağı olarak değiştirdiğimiz dağdayız. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen arkadaşlarımızla beraber Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hatıratına hürmeten helikopterinin düştüğü yere tırmanış yaptık. Allah, mekanlarını cennet eylesin” dedi.