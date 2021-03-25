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Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu

12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için Elbistan Alperen Ocakları tarafından mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu
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Müftülük Cami’inde Elbistan Alperen Ocakları tarafından gerçekleştirilen programda Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Programa, BBP İlçe Teşkilatı, Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bölükbaşı, “Şehit liderimiz Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopter suikastında yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya’nın vefatlarının sene-i devriyesinde ruhları için mevlidi şerif okuttuk. Allah kabul eylesin.

Suikast davasının 12 senedir sürmesinden ve hâlâ suikastın aydınlatılmamış olmasından dolayı öfkemiz ve üzüntümüz devam etmektedir. Büyük Birlik camiası ve Alperen Gençlik için bu denli önem taşıyan bir günde her zaman olduğu gibi fitne saçanlar olacaktır. Şehit Genel Başkanımızın Ülkücülüğü'nü, Türkçülüğü'nü sorgulama acizliğinde olanlara aldırış etmeden emaneti olan partimize, birliğimize ve gençliğimize sahip çıkarak kırmadan kırılmadan dava öncümüzün şehit liderimizin çizgisinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Katılan katılamayan ve arayarak yanımızda olduklarını bildiren partililer, STK’lar ve değerli hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

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