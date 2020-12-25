Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne yol açan helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Mütalaada, dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması istendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan 25 Mart 2009’daki helikopter kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu kaydedildi.

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mütalaa açıklandı. Mütalaada, aralarında dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi. Mütalaada ayrıca dönemin emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edilirken 5 sanığın da beraatı istendi.