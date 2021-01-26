Yazıcıoğlu davasında ilk hapis cezası verildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter düşmesi olayıyla ilgili görülen davada dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'e üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verildi.

BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter düşmesi olayıyla ilgili görülen davada, mahkemeden ilk hapis cezası kararı çıktı. 5 Mart 2009'da Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili görevi 'kötüye kullanmak' suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, son kez hâkim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'den hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan Özmen, günah keçisi yapıldığını, suçsuz olduğunu ve duruşma sonunda beraat edeceğine inandığını söyledi. Özmen, helikopterin düşmesinin ardından helikopter ve içerisindeki kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi notunu hazırlatıp İstihbarat Daire Başkanlığı'na ve çevre illere gönderdiğini belirtti. Özmen, bu notun ardından Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklama yaptığını ancak valinin açıklamalarıyla kendisinin gönderdiği bilgi notunun çok farklı olduğunu anlattı. Vali Mevlüt Bilici'nin açıklaması esnasında gönderdiği bilgi notundan başka bilgi notu hazırlamadığını ifade eden Özmen, ilk bilgi notunda da Yazıcıoğlu'nun sağ olduğu gibi yanıltıcı bilgilerin bulunmadığını iddia etti.

Duruşma sonunda hâkim, Dursun Özmen'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan hakim, hükmün açıklanmasını da geri bırakmayıp cezayı ertelemedi.