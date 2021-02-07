Yazıcıoğlu davasında dönemin valisine hapis cezası

Yargıtay 5. Ceza Dairesince, görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ile FETÖ darbe girişimi kapsamında tutuklu olan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe ve taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ise duruşmaya katılmadı.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, yargılamayla, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek profesyonel siyasi suikastın bir bölümünün dava konusu edildiğini hatırlattı.

Suikastın FETÖ tarafından planlandığını vurgulayan Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin içerisine karbonmonoksit enjekte edildiğini, uçaklar tarafından oluşturulan türbülansla helikopterin düşürüldüğünü savundu.

Savunmaların tamamlanmasıyla mahkeme heyetini kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklardan dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257/1. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlenmeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hapis cezalarının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.