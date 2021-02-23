Yazıcıoğlu davası ertelendi

Bindikleri helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne yol açan helikopter kazasıyla ilgili olarak bir gazeteci hakkında açılan ‘delil karartma ve yalan beyan’ davası sürüyor.

2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş’e ait telefonla 16 kez, 14 buçuk dakikalık görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesi E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile dava açtı. Davanın 3. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık E.K., tanıklar, Yazıcıoğlu’nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Yazıcıoğlu’nun ablası Mavuş Ocak ve davacı Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz katıldı. Dava, şahitlerin dinlenmesinin ardından dosyadaki eksiklerinin tamamlanması üzere 4 Mayıs tarihine ertelendi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Sanık E. K.’nın olay günü İsmail Güneşle saat 13.00 ile 15.26 dan itibaren 16 kez İsmail Güneşle görüştüğü, bazen İsmail Güneş’in aradığı bazen kendisinin aradığı toplam 14 buçuk dakika görüştüğü, toplam görüşmelerinin içerisinde görüşme süresinin 3’te 1’ i kadar görüşme süresinin olduğu. Dolayısıyla 16 kez görüşmüş olmasına rağmen bazı görüşmeleri 90 saniye, bazı görüşmeleri 78 saniye böyle uzun görüşmelerde var. Bunlar inkar edilmekte. Olayın en can alıcı zaman dilimi içerisinde böyle bir görüşmenin neden inkar edildiği, hangi suç delinin saklandığı, yargıdan neyin gizlendiğiyle ilişkin şüphe uyandırmıştır” dedi.

İHA muhabiri İsmail Güneş'le görüşenin bir başkası olabileceğini savunan Yavuz, “Dolayısıyla biz bu örgütlü yapının İsmail konuşmaya başladıktan sonra paniklediği ve İsmail’in konuşmasıyla birlikte suç delillerinin ortaya çıkabileceği ihtimalini binaen de delil karartmaya başladığı. Bu delilleri tek tek yok ederken İsmail’le görüşenlere yönelikte bu yargılamanın konusu olan İsmail’le görüşenlerle ilişkinde tedbir geliştirdiği inancındayız. Gerçekten bu telefonla sanık mı görüştü, o dahi sabit değil. Başka biride görüşmüş olabilir. Bu çerçeve içerisinde suç delilerinin bu dosya kapsamında da yok edilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz. Hakikat er geç ortaya çıkacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastında yer alanların öncesinde, sonrasında ve olay anında yer alanların hepsinin bir gün muhakkak suretle yargının önüne çıkıp, hesap vereceği günleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.