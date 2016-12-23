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Yazar ve şair kadromuzdan yardım çadırına destek ziyareti

Elbistanın Sesi Gazetesi’nin yazar ve şairleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, Çarşı Atik Cami yanında kurulan yardım çadırına destek ziyaretinde bulundu.

Yazar ve şair kadromuzdan yardım çadırına destek ziyareti

Elbistanın Sesi Gazetesi’nin yazar ve şairleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, Çarşı Atik Cami yanında kurulan yardım çadırına destek ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı işbirliği organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla Suriye’nin Halep ve Cerablus şehirleri için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Yardımlar, Elbistan’da Çarşı Atik Camii yanındaki çadırda kabul ediliyor. Elbistanın Sesi Gazetesi kurucu Mehmet Göçer, gazetemizin köşe yazarları ve şairleri ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, yardım çadırına destek ziyaretinde bulundu.

Yazarlar, burada yardım çalışmaları hakkında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Mazhar Türk’ten ve dernek yetkililerinden bilgi aldılar. Halep ve İdlib’te yaşanan insanlık dramına dikkat çeken yazar ve şairlerimiz, “Hemen yanı başımızda çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Hemşerilerimiz de ensar ruhu ile hareket ederek, Halep başta olmak üzere mazlumlara yardım için adeta seferber olmuş durumda. Hemşerilerimizin yardımları, önümüzdeki günlerde TIR’lara yüklenerek gönderilecek. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Yüce Allah’tan o mazlumlara bir an önce huzur diliyoruz. Bu olayların durmasını diliyoruz” diye konuştular.

Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Mazhar Türk ise, yardımların 6 Ocak 2017 tarihine kadar kabul edileceğini söyledi.

Önceliklerinin un, gıda ve soba yardımları olduğunu belirten Türk, “Yardım çadırımız açıldığı günden bugüne kadar hemşerilerimizin destekleriyle 3 TIR malzeme toplandı. Vatandaşlarımız ayrıca da 25 bin lira nakit para yardımında bulundu. Şuana kadar toplanan malzemelerin tasnifi yapıldı. Kıyafet ihtiyacımız kalmadı. En öncelikli olarak un, soba ve gıda malzemelerine ihtiyaç var. Ayrıca kanun gereği ilaç yardımlarını da kabul edemiyoruz. Yardım çadırımız 6 Ocak 2017’ye kadar Çarşı Atik Camii yanında açık tutulacak. Katkı sunan tüm yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Kazım 21 saat önce

Vesile olanlardan Allah razı olsun.

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Zekeriya 5 saat önce

Kendi milletimize bakın ey ahali suriyeliden bize hayır gelmez biz askerlik yapıyok biz vergi veriyoruz onlarda viski içiyor yeter artık kendi öz vatanına bak

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