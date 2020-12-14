banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Yazar Akif Dut’un ilk kitabı okuyucu ile buluştu

Yazar Akif Dut’un ilk kitabı “Bendine Dolan Irmak” adıyla okuyucusuyla buluştu.

Yazar Akif Dut’un ilk kitabı okuyucu ile buluştu
banner43

Elbistan Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Akif Dut’un ilk kitabı yayımlandı. Yazar Dut, ilk kitabıyla ilgili olarak, Yazmak insanın içinde yeşeren duygulara kelimelerle kanat takmasıdır. Bir kitap matbaadan çıkıp kitapçılarda kendine yer bulduğunda okuyucuya emanet edilmiş olur. Bu süreçten sonra takdir okuyucunundur” dedi.

Dut, “Aslında yazar kendisini anlatırken ulaşmak istediği insanların duygusuna da tercüman olmaya çalışır. Biz bir kitapta kendimizden izler bulduğumuzda, bir şiirin mısraları yürek telimize dokunduğunda ya da bir türkünün sözlerinde anı yakaladığımızda mutlu olan insanlarız. Kelimeler, mısralar içimizdeki coşkuyu kanatlandırınca yüreğimiz sakinleşir, yüzümüze ince bir tebessüm yayılır ve biz tekâmül yolculuğunda tanıdık bir dosta rastlamış gibi mutlu oluruz. Okumak, düğümlerimizi çözerken; yazmak kelimelerin içimizde çırpınmasına razı olmamayı ve onları kalemin koruyuculuğuna bırakmayı öğüt verir. Kelam kaleme, kalem yüreğe dokununca eksikliklerimizi tamamlayan cümleler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.


 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yazar Akif Dut’un Ilk Kitabı Okuyucu Ile Buluştu