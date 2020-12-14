Yazar Akif Dut’un ilk kitabı okuyucu ile buluştu

Elbistan Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Akif Dut’un ilk kitabı yayımlandı. Yazar Dut, ilk kitabıyla ilgili olarak, Yazmak insanın içinde yeşeren duygulara kelimelerle kanat takmasıdır. Bir kitap matbaadan çıkıp kitapçılarda kendine yer bulduğunda okuyucuya emanet edilmiş olur. Bu süreçten sonra takdir okuyucunundur” dedi.

Dut, “Aslında yazar kendisini anlatırken ulaşmak istediği insanların duygusuna da tercüman olmaya çalışır. Biz bir kitapta kendimizden izler bulduğumuzda, bir şiirin mısraları yürek telimize dokunduğunda ya da bir türkünün sözlerinde anı yakaladığımızda mutlu olan insanlarız. Kelimeler, mısralar içimizdeki coşkuyu kanatlandırınca yüreğimiz sakinleşir, yüzümüze ince bir tebessüm yayılır ve biz tekâmül yolculuğunda tanıdık bir dosta rastlamış gibi mutlu oluruz. Okumak, düğümlerimizi çözerken; yazmak kelimelerin içimizde çırpınmasına razı olmamayı ve onları kalemin koruyuculuğuna bırakmayı öğüt verir. Kelam kaleme, kalem yüreğe dokununca eksikliklerimizi tamamlayan cümleler ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.





