Yaz Spor Okulu kayıtları başladı

Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na 7-14 yaş grubunda bulunan çocuklar kayıt yaptırabilecek. 20 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/yaz-spor-okullari-basvuru-formu adresinden kayıtlar yapılacak. Futbol, tenis, kickboks, satranç, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve güreş olmak üzere 9 dalda eğitim verilecek olan Yaz Spor Okullarında eğitimler, 24 Haziran – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları, ilçelerde de düzenlenecek. Elbistan’da her yıl 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Yaz Spor Okulları’na kayıt için gerekli bilgi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden alınabilecek.