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Yaz Spor Okulu kayıtları başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yaz Spor Okullarının kayıtları bu yıl da online olarak 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.

Yaz Spor Okulu kayıtları başladı

Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na 7-14 yaş grubunda bulunan çocuklar kayıt yaptırabilecek. 20 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/yaz-spor-okullari-basvuru-formu adresinden kayıtlar yapılacak. Futbol, tenis, kickboks, satranç, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve güreş olmak üzere 9 dalda eğitim verilecek olan Yaz Spor Okullarında eğitimler, 24 Haziran – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları, ilçelerde de düzenlenecek. Elbistan’da her yıl 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Yaz Spor Okulları’na kayıt için gerekli bilgi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden alınabilecek.

 

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