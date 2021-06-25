Yaz spor okulu kayıtları başladı

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklara başlayan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz spor okulları kayıtlarının startını verdi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, 8 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıtların başladığını söyledi.

Son kayıt tarihinin 2 Temmuz olduğunu hatırlatan Türkan, başvuruların da Elbistan Gençlik Merkezi’ne yapılacağını belirtti.

Türkan, “Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, jimnastik, tenis ve güreş branşlarında açılacak yaz spor okulumuza tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.