Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Taşburun’daki pınar suyuna içilemez raporu
Taşburun’daki pınar suyuna içilemez raporu
7 profesörden oluşan bilirkişi heyeti C Santrali için keşif yaptı
7 profesörden oluşan bilirkişi heyeti...
Elbistan’da 7 bin 300 aday YKS’de ter dökecek
Elbistan’da 7 bin 300 aday...
BİLSEM’li öğrenciler resim sergisi açtı
BİLSEM’li öğrenciler resim sergisi açtı
Başkan Bulut: “Çiftçinin bir yıllık emeği küle dönmesin”
Başkan Bulut: “Çiftçinin bir yıllık...
banner191
banner162

Yaz spor okulu kayıtları başladı

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından birçok spor branşında düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Yaz spor okulu kayıtları başladı
banner167

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklara başlayan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz spor okulları kayıtlarının startını verdi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, 8 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıtların başladığını söyledi.

Son kayıt tarihinin 2 Temmuz olduğunu hatırlatan Türkan, başvuruların da Elbistan Gençlik Merkezi’ne yapılacağını belirtti.

Türkan, “Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, jimnastik, tenis ve güreş branşlarında açılacak yaz spor okulumuza tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı