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Yaylada rahatsızlanan çoban için ambulans helikopter devreye girdi

Göksun ilçesinde hayvan otlatmak için gittiği rahatsızlanan çoban, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yaylada rahatsızlanan çoban için ambulans helikopter devreye girdi
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 Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi, Kömür Yaylasında yaşayan Veysel Yalçın'ın (21) hayvanlarını otlatırken göğüs ağrısı oluştu. Yayladakilerin ilk müdahalesine cevap vermeyince yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye hareket eden ekipler, hastanın bulunduğu yere zorlu arazi şartları nedeniyle karayoluyla ulaşım sağlayamadı. Karayoluyla hastaya ulaşmak mümkün olmayınca Sağlık Bakanlığına ait helikopterle bulunduğu yayladan en kısa sürede alınan Yalçın, Göksun İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Veysel Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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