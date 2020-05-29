Yayla yollarında düzenleme devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinden normal sürece geçiş döneminde özellikle yaylalara ulaşımı sağlayacak yollarla ilgili harekete geçti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yaylalara ulaşım sağlayacak yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi’ndeki yaylaya ulaşım sağlayacak yolun 4 kilometrelik kısmında çalışma yapıyor.
Ekipler ayrıca, Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi’nde ve Ekinözü ilçesinin Sinekli Yayla yolunun 3.5 kilometrelik kısmında çalışmalara başladı.