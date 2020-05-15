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Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 3 yaralı

Elbistan’da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin çöp konteynırına çarpıp kaldırıma çıktığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 3 yaralı
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Elbistan’da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin çöp konteynırına çarpıp kaldırıma çıktığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Bayram Kahraman idaresindeki 34 HN 3155 plakalı otomobil şehir merkezi istikametine seyir halinde olduğu sırada önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına ve yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra kaldırama çıkara durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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