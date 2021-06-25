Yavuz Selim MTAL’de Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü açıldı

Okul müdürü Faruk Doğan, Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilerin hem önlisans hem de lisans düzeyinde birçok farklı alanda üniversiteye yerleşme imkanı bulabileceğini söyledi.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mevcut olan 3 bölüme ek olarak Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı açıldı. Okul müdürü Faruk Doğan, 34 kontenjanı bulunan bölüme 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacaklarını bildirdi.

Halihazırda Bilişim Teknolojileri, Muhasebe-Finansman ve Güzellik Hizmetleri bölümleriyle eğitim-öğretime devam ettiklerini belirten Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Faruk Doğan, “Okulumuzun Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümüne 34 öğrenci alacak. Bu bölümümüz, otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının mutfakları ve servis hizmetleri gibi yerlerde hijyen ve sanitasyon kuralarına uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip sunulduğu hizmet alanıdır. Okulumuzda açılan bu bölümle birlikte 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bölüm sayımız 4’e yükselmiş oldu” dedi.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri programların mevcut olduğunu kaydeden Doğan, “Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olduktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar, kongre, otobüs, tren ve havayollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev alabilirler” bilgilerini aktardı.

Kariyer olanaklarına ilişkin de değerlendirme yapan Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Faruk Doğan, “Mezun olan öğrenciler; aşçılık, gıda teknolojisi, ikram hizmetleri, kültürel miras ve turizm, otobüs kaptanlığı, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, turist rehberliği, turizm animasyon, turizm ve otel işletmeciliği ile turizm ve seyahat hizmetleri gibi önlisans programlarına yerleşebilirler.

Aynı şekilde gastronomi ve mutfak sanatları, gastronomi, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm rehberliği ile yiyecek-içecek işletmeciliği gibi lisans programlarında da eğitimlerine devam edebilirler” ifadelerini kullandı.