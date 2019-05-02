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Yavuz Selim MTAL öğrencileri projelerini sergiledi

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim Fuarı’nda öğrenciler hazırladıkları birbirinden ilginç projelerini görücüye çıkardı.

Yavuz Selim MTAL öğrencileri projelerini sergiledi

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya, robotik kodlama alanlarında hazırladıkları çalışmalar arasında en büyük ilgiyi çizgi izleyen ve aynı zamanda engelleri tanıyan robot projesi büyük ilgi gördü.

Danışman öğretmenler koordinatörlüğünde yürütülen ve özellikle teknolojik alet ve gereçlere ağırlık verilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda tüm branşlarda 23 proje çalışması sergilendi.

Bilim fuarı hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Dr. Vedat Yağmur, öğrencilerin, gurur duyulacak çalışma ve fikirlerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yağmur, “Bilim fuarımızda 23 proje sergileniyor. Öğrencilerimiz, kendilerinden beklenenin çok çok üzerinde projelere imza attılar. İnsan yaşamını kolaylaştıran, çevreyi de gözeterek yapılan birçok projemiz var. çizgi izleyen ve aynı zamanda engelleri tanıyan robot projemiz var. Hepsi de yaşamımıza kolaylıkla adapte edilecek projeler. Çocuklarımızı gerçekten bir şeyler yapmanın ve kayda değer çalışmalar yapmanın sevinci içerisinde gördüm. Bir şeyleri başarmanın azmi ile yola çıktılar ve gerçekten gurur duyulacak çalışmalara imza attılar" dedi.

Katılımcılar, fuardaki stantları tek tek gezip projelerle ilgilenerek öğrenciler ve öğretmenlerden bilgiler aldı.







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Bir dost 3 hafta önce

Emeği geçen herkese teşekkürler gerçekten çok güzel çalışılmış

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