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Yavru köpeğin kuyruğunu ve kulağını kestiler

Elbistan’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kuyruğu ve kulağı kesilen yavru köpek tedavi altına alındı.

Yavru köpeğin kuyruğunu ve kulağını kestiler
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Edinilen bilgiye göre, vicdanları sızlatan olay, Elbistan-Ekinözü karayolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında gezen çocuklar, yavru bir köpeğin acı içinde inlediğini fark etti. Hayvanın yanına giden çocuklar, yaptıkları kontrolde yavru köpeğin kuyruğunun ve kulağının kesildiğini anladı. Çocuklar, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz’u arayarak durum hakkında bilgilendirdi. Marangoz da, hemen harekete geçerek ilçe merkezine 15 kilometre uzakta bulunan yavru köpeği almak için yola çıktı. Acı içinde kıvranan yavru köpeği aracına alan Marangoz, tedavisinin yapılması için ilçedeki veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde 45 günlük olduğu tahmin edilen köpeğin, kulağı ile kuyruğunun bir kısmının kesici bir aletle kesildiği ortaya çıktı. Kan kaybetmesi sonucu bitkin düşen yavru köpek, tedavi altına alındı.

Köpeğe şefkat elini uzatan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, yapılanın vicdana sığmayacağını söyledi.

Yavru köpeğe eziyetin bahanesinin olmayacağını vurgulayan Marangoz, “İlçe merkezine 15 kilometre uzaktaki yol üzerinde bulunmuş bu yavru. Bulan çocuklar şahsen tanıdıkları için bana ulaştı. Ben de hiç düşünmeden aracımla alıp veterinere götürdüm. Köpeğin kuyruğunu ve kulağını kesmişler. Veterinerler, 45 günlük olduğunu söylediler. Gerekli müdahale yapıldı. Bu nasıl bir vicdansızlık anlam veremedim. Yavru bir köpeğin kime ne zararı olabilir ki. Sonuçta bu da bir can taşıyor” dedi.

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Yavru Köpeğin Kuyruğunu Ve Kulağını Kestiler