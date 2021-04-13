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Yatırım projelerine 982 milyon TL ödenek ayrıldı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, il genelinde sürdürülen projeler için 2021 yılı ödeneğinin 982 milyon 98 bin TL olduğunu söyledi. Vali Coşkun, sektörler itibariyle en fazla yatırım payının da eğitim olduğuna dikkati çekti.

Yatırım projelerine 982 milyon TL ödenek ayrıldı
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2021 yılı 2. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda, önceki dönemde alınan kararlar ile ilgili gelişmeler, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin 2021 yılı yatırımlarının 1. dönem gerçekleşmeleri, karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi.

 Toplantıda ayrıca, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın gerçekleşmeleri ve kurum yatırımları ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

 Toplantıda konuşan Vali Coşkun, il genelinde 263 projenin sürdürüldüğünü belirtti. Vali Coşkun,  “2021 yılı yatırımlarının 1. dönem sonu gerçekleşmeleri ile ilgili yatırım izleme raporları incelendiğinde, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımız, toplam 263 proje üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Projelerin toplam tutarı 11 milyar 603 milyon 238 bin TL olup, 2021 yılı ödeneği ise 982 milyon 98 bin TL’dir” dedi.

 Vali Coşkun, “Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 292 milyon 321 bin TL ödenekle eğitim sektöründedir. Bu sektörü 270 milyon 941 bin TL ödenekle tarım, 200 milyon 613 bin TL ödenekle enerji sektörü izlemektedir. Yatırım çalışmalarının hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

 Toplantı, paydaş kurumlar tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan çalışmaların sunumları ve ilgili kuruluşların taleplerini iletmesinin ardından son buldu.  

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Yatırım Projelerine 982 Milyon TL ödenek Ayrıldı