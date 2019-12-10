Yatak sayısı 325’e yükseltilen EDH’de yeniliklerin kapısı aralandı

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, hastaneye yeni uzman hekim atamaları ve hastanenin fiziki yapısında planlanan değişikliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Başhekim Yasım, İdari Mali İşler Müdürü Mehmet Doğan ve Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sedat Akkan’ın da eşlik ettiği ziyaret programında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la görüştükten sonra Sağlık Bakanlığı’nda da temaslarda bulundu. Ankara programı dönüşünde Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret eden Başhekim Yasım, Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile gazetelerimizin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Himmet Göçer, Hasan Göçer ve Meltem Göçer’e hastanenin fiziki yapısı ve kadrosundaki değişiklikler ile yeni açılacak ünitelere ilişkin bilgiler aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, hastaneye açılacak Kalp Merkezi ve diğer projelerle ilgili sunum yaptıklarını ifade eden Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, birçok yeniliği kısa zaman içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Kalp Merkezi kurulması için önemli aşama kaydedildiğinin bilgisini veren Başhekim Yasım, “İl statüsünde yer alan Elbistan Devlet Hastanemizde açmayı düşündüğümüz Kalp Merkezi ve diğer projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ı ardından da Sağlık Bakanlığımızı ziyaret ettik. Kalp Merkezi’ne ilişkin olarak Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a brifing verdik. Sayın Bakanımız, bu işin altyapısının oluşturulması noktasında gereken tüm girişimleri yapmış ve gerekli talimatları vermiş durumda. Aynı konuyu Sağlık Bakanlığımızla da görüştük. Kalp Merkezi kurulması noktasında bakanlığımızda da olumlu intibalar var. Kalp Merkezimizi, 2020 yılında açmayı hedefliyoruz. Sayın Bakanımıza, hastanemize verdiği büyük destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hastanenin 300 yatak kapasitesinin ilk etapta 325’e yükseltildiğini anlatan Başhekim Yasım, şöyle devam etti:

Elbistan Devlet Hastanesi, il devlet hastaneleri statüsünde. Bazı yeni uzmanlık kadrolarının verilmesini sağlandı. Yapılan kadro tahsislerinden sadece çocuk psikiyatrisi uzmanı atandı. Bu hafta aktif olarak göreve başladı. Endokrinoloji konusunda Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerde bulunduk ama bu atama döneminde uzman başvurusu olmadığı için atama işlemi şimdilik beklemeye alındı. Bir sonraki dönemde tekrar ele alacağız. Hastanemizin 300 yataktan 350 yatağa tescillenmesini istedik. 325 yatak olarak tescil edildi. Doluluk oranımız artarsa yatak sayısının yükseltilmesi yönünde çalışmalarımız olacak.”

Acil serviste de kapsamlı bir revizyon planladıklarına değinen Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Acil servisimizin revizyonu konusu ile ilgili de çalışmalarımız var. Acil servisimizin kapasitesi, hastanemize yetmiyor. Acil servisin yanında diyaliz ünitemiz var. Onu taşıyıp acil servisimizi büyütme planımız var. Bu, yatırım gerektiren bir çalışma. Bu konuda resmi prosedürleri başlattık. Yatırım izni alır almaz revizyona başlayacağız” şeklinde konuştu.