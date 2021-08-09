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Yassı Höyük’te arkeolojik kazılar başlıyor

Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesinde bulunan Yassı Höyük’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afşin Belediyesi işbirliğindeki arkeolojik kazılar başlıyor.

Yassı Höyük’te arkeolojik kazılar başlıyor
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Yassı Höyük arkeolojik kazı çalışmalarında kayıp iki Hitit şehrinden birinin bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğuna ve tarihin gün yüzüne çıkacağını söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve kontrolüyle yapılacak olan Yassı Höyük kazı çalışmaları, Elbistan Müze Müdürü Safinaz Acıpayam’ın başkanlığında, Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk’ün bilimsel danışmanlığında 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü başlayacak. Burada yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarıyla Afşin’in kadim tarihinin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Başkan Güven, Yassı Höyükte yapılacak arkeolojik kazılarda ‘Anadolu’nun ilk yerlileri’ ve ‘Anadolu’nun Işık İnsanları’ olarak bilinen Luviler halkına ait buluntularla karşılaşmayı beklediklerini de sözlerin ekledi.

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Yassı Höyükte Arkeolojik Kazılar Başlıyor