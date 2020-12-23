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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elbistan’da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın, evinden ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; tek başına yaşayan Elif Denli’nin evindeki ışıklar ile sobasının yanmadığını fark eden komşuları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, yaşlı kadına ulaşmaya çalışsa da çağrılarına cevap alamadı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eşliğinde içeri giren 112 Acil Servis görevlileri, Denli’yi odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontrolde Denli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denli’nin cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan hayatını kaybeden yaşlı kadının, hazırladığı ve kanepenin üzerine bıraktığı kahvaltı tepsisine dokunamadığı da gözlerden kaçmadı.

 


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