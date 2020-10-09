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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde tek başına yaşadığı evde ölü bulunan yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, kırsal Söğütlü Mahallesi’nde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Sultan Tatar, evinin bitişiğindeki tuvalete gittikten sonra geri dönmedi. Tatar’ı kontrol etmek için eve giden komşusu, yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tatar’ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tatar’ın cansız bedeni, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 


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