Edinilen bilgi ve iddialara göre, kırsal Söğütlü Mahallesi’nde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Sultan Tatar, evinin bitişiğindeki tuvalete gittikten sonra geri dönmedi. Tatar’ı kontrol etmek için eve giden komşusu, yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tatar’ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tatar’ın cansız bedeni, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde tek başına yaşadığı evde ölü bulunan yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
09 Ekim 2020 Cuma 10:31
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Yaşlı Kadın Evinde ölü Bulundu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.