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Yaşlı adamın tarlasını ekime jandarma hazırladı

Ekinözü ilçesinde 75 yaşındaki bir çiftçinin ayçiçeği yetiştireceği tarlası, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel tarafından ekime hazırlandı.

Yaşlı adamın tarlasını ekime jandarma hazırladı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan çiftçinin yardımına Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. İlçeye bağlı kırsal Ortaören Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki Abdulhalik Kılınç isimli vatandaş, mahallede rutin devriye görevi ifa eden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine tarlasını ekime hazırlamak istediğini bildirdi. Jandarma görevlileri, ayçiçeği ekeceği tarlasının bu dönemde hazırlanmasının önemini anlatan Kılınç’a gerekli yardımı yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın traktörüne binen jandarma personeli, tarlayı ayçiçeği ekimi için kültivatörle hazırladı.

Kılınç, tarlasının, yağmurdan önce ekim yapması için hazır hale getirilmesi için traktöre binerek çalışan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

75 yaşındaki çiftçi Kılınç, “Hava durumunda yağış gözüktüğü için tarlamı biran önce ekime hazırlamam gerekiyordu. Sokağa çıkma yasağımdan dolayı yapamadım. Allah razı olsun jandarmamız yardımıma koştu. Ayçiçeği ekeceğim tarlamı hazırladılar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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