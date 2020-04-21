Yaşlı adamın tarlasını ekime jandarma hazırladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan çiftçinin yardımına Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. İlçeye bağlı kırsal Ortaören Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki Abdulhalik Kılınç isimli vatandaş, mahallede rutin devriye görevi ifa eden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine tarlasını ekime hazırlamak istediğini bildirdi. Jandarma görevlileri, ayçiçeği ekeceği tarlasının bu dönemde hazırlanmasının önemini anlatan Kılınç’a gerekli yardımı yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın traktörüne binen jandarma personeli, tarlayı ayçiçeği ekimi için kültivatörle hazırladı.

Kılınç, tarlasının, yağmurdan önce ekim yapması için hazır hale getirilmesi için traktöre binerek çalışan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.