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Yaşlı adamı 92 bin avro dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş’ta, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak 87 yaşındaki adamın 92 bin avrosunu alan 2 şüpheli, 20 saatlik kamera görüntüsü ve bine yakın aracın incelenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yaşlı adamı 92 bin avro dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Minehöyük Mahallesi’nde ikamet eden 87 yaşındaki M.Ç., arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Dolandırıcıların söylediklerine inanan yaşlı adam, 92 bin avrosunu kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın şikayeti sonucu Jandarma'nın Dedektifleri olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 20 saatlik kamera görüntüsü ile Kent Güvenlik Yönetim ve Sistemi’nden (KGYS) 1000'e yakın aracı inceledi. Yapılan bu titiz çalışma sonucunda şüphelilerin M.B.(25) ve D.K.(28) isimli şahsılar olduğu tespit edildi.  

Şüpheli şahıslardan M.B. Adana’da, D.K. ise Antalya’da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşlı Adamı 92 Bin Avro Dolandıran şüpheliler Kıskıvrak Yakalandı