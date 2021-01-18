Yaşlı adam yatağında ölü bulundu

Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, dairede kiracı olarak oturan 73 yaşındaki Dursun Alkaya’dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ile birlikte eve giden yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Alkaya’yı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkaya’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkaya’nın kesin ölüm sebebi, otopsiden sonra ortaya çıkacak.