banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Yaşlı adam yatağında ölü bulundu

Elbistan’da kendisinden 3 gündür haber alınmayan 73 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam yatağında ölü bulundu
banner43

Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, dairede kiracı olarak oturan 73 yaşındaki Dursun Alkaya’dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ile birlikte eve giden yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Alkaya’yı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkaya’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkaya’nın kesin ölüm sebebi, otopsiden sonra ortaya çıkacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaşlı Adam Yatağında ölü Bulundu