Yaşlı adam, yaptığı ile koronayı bile korkuttu

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşıda kaydedilen görüntüler, halkın koronavirüsle mücadeledeki umursamazlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz bir şekilde yürüyen yaşlı vatandaş, önce yerdeki maskeyi görüyor. Daha sonra eğilerek yerden maskeyi alan vatandaş, bir süre yürüdükten sonra yüzüne takarak yoluna devam ediyor.

Yaşlı adamın virüse karşı bu şekilde sergilediği duyarsızlık, görenlere ‘pes’ dedirtti.