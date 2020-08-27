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Yaşlı adam, yaptığı ile koronayı bile korkuttu

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam, caddede yürürken yerde bulduğu maskeyi, hiçbir şey olmamış gibi yüzüne takıp yoluna devam etti.

Yaşlı adam, yaptığı ile koronayı bile korkuttu
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Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşıda kaydedilen görüntüler, halkın koronavirüsle mücadeledeki umursamazlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz bir şekilde yürüyen yaşlı vatandaş, önce yerdeki maskeyi görüyor. Daha sonra eğilerek yerden maskeyi alan vatandaş, bir süre yürüdükten sonra yüzüne takarak yoluna devam ediyor.

Yaşlı adamın virüse karşı bu şekilde sergilediği duyarsızlık, görenlere ‘pes’ dedirtti.


Yerel Manşetler
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