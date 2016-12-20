Yaşlı adam, yangından hayatını kaybetti

Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’nin Dedeler mezrasında bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Alişar Mahallesi’nin Dedeler mezrasında Mehmet Kiraz’ın (75) tek başına yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangın esnasında evde olan yaşlı adam ise dumana maruz kaldı. Kiraz’ın evinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, hemen yangına müdahale etti. Çevreden gelen vatandaşlar da yangını söndürmek için büyük uğraş verdi. Ancak, vatandaşların çabası alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Alevlerin ulaşamadığı yerden eve giren mahalle sakinleri, talihsiz adamı, yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Vücudunda yanıklar oluşan ve yoğun dumana maruz kalan Kiraz, hemen dışarı çıkarıldı. Ancak, yaşlı adam için yapılabilecek pek bir şey kalmamıştı. Kiraz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alevler ise, yaşlı adamın cansız bedeninin çıkarılmasının ardından evi tamamen kapladı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 75 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kiraz’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kiraz’ın ölümüne yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



