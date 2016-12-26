2 Aralık 2016 günü evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, her yerde aranıyor.

Elbistan Yunus Emre Mahallesi’nde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Sadık Usta’dan 25 günden beri haber alınamıyor.

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nden olan ve eşinin vefatının ardından Elbistan’a yerleşen 86 yaşındaki Sadık Usta, Yunus Emre Mahallesi’nde tek başına yaşıyordu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sadık Usta, 2 Aralık günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmedi. Almanya’da yaşayan kızı, babasına ulaşamayınca durumu akrabalarına bildirdi. Yakınları ise kontrol ettiklerinde Sadık Usta’nın evde olmadığını görünce komşularına sordu.

Polise kayıp başvurusunda bulunan yakınları, vatandaşlardan yardım istediler. Cep telefonu kullanmayan ve kendisinden 25 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki Sadık Usta’nın yakınları, hayatından endişe ettikleri yaşlı adamı gören veya yerinden haberdar olanların 0 536 458 84 61 numaralı telefona ya da güvenlik güçlerine bilgi vermesini istediler.