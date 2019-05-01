Yaşamını yitiren 5 kişinin isimleri belli oldu

Hayatını kaybedenlerin arasında anne ile kızının da olduğu haberi, yürekleri dağladı.

Elbistan’ı yasa boğan kaza, Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana geldi. Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan 45 HS 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden ve içinde Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının bulunduğu 46 VK 309 plakalı otobüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 hastane personelinin isimlerinin ise Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay olduğu öğrenildi.











