Elbistan’ı yasa boğan kaza, Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana geldi. Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan 45 HS 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden ve içinde Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının bulunduğu 46 VK 309 plakalı otobüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 hastane personelinin isimlerinin ise Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay olduğu öğrenildi.
Yaşamını yitiren 5 kişinin isimleri belli oldu
Hak-İş Sendikası tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda yaşanan kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri belli oldu
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:47
Elbistan’ı yasa boğan kaza, Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana geldi. Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan 45 HS 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden ve içinde Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının bulunduğu 46 VK 309 plakalı otobüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 hastane personelinin isimlerinin ise Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay olduğu öğrenildi.
Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum
Allahim sabirlar versin nasil dyansin yurekler hem anne hem kiz digerlerini tanimiyorum ama cok uzuldum mekanlari cennet olsun kalanlara sabir versin Allahim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailesine başsağlığı diliyorum. Rabb'im yaralılara acil şifalar versin.
Dayanılmaz acı,ölenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah rabbim kederli ailelerine sabırlar versin