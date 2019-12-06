Yaşam Hastanesi’nde kanser standı açtılar

Özel Yaşam Hastanesi’nde kanser farkındalığı oluşturabilmek için kurulan stantta, rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İnsanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kanser konusunda gerekli bilgilerin aktarılması için stant açtıklarını belirten Özel Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülizar Özer, vatandaşlara kanser ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

Kanserde erken teşhisin tedavideki başarı şansını artırdığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülizar Özer, “Son yıllarda jinekolojik kanserlerde artış gözlenmektedir. jinekolojik kanserlerin erken teşhisi, tedavideki başarı şansını artırmaktadır. Bu neden kadınların jinekolojik kanserlerden korunması için yılda 1 kez kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Jinekolojik kanserlerden rahim kanseri erken belirti verdiğinden tanısı rahatlıkla konulmaktadır. Özellikle rahim ağzı kanserinin erken tanı ve tedavisi mümkün olduğundan şikayeti olmasa da Pap smear testini yaptırması gerekmektedir. Ülkemizde 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanser tarama programında 5 yılda bir Pap smear+HPV-DNA testi uygulanmaktadır” dedi.