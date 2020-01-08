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Yaşam Hastanesi’nde kanser standı açıldı

Özel Yaşam Hastanesi’nde kanserde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek amacıyla KETEM (Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi) tarafından kanser standı açıldı.

Yaşam Hastanesi’nde kanser standı açıldı

Özel Yaşam Hastanesi’nde kanser farkındalığı oluşturabilmek için KETEM tarafından kurulan stantta, rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İnsanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kanser konusunda gerekli bilgilerin aktarılması için stant açılan stantta Özel Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Gülizar Özer ve Op. Dr. Nalan Aslan, vatandaşlara kanser ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

Kanserde erken teşhisin tedavideki başarı şansını artırdığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Gülizar Özer ve Op. Dr. Nalan Aslan, “Son yıllarda jinekolojik kanserlerde artış gözlenmektedir. Jinekolojik kanserlerin erken teşhisi, tedavideki başarı şansını artırmaktadır. Bu nedenle kadınların jinekolojik kanserlerden korunması için yılda 1 kez kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Jinekolojik kanserlerden rahim kanseri, erken belirti verdiğinden tanısı rahatlıkla konulmaktadır. Özellikle rahim ağzı kanserinin erken tanı ve tedavisi mümkün olduğundan şikayeti olmasa da Pap smear testini yaptırması gerekmektedir. Ülkemizde 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanser tarama programında 5 yılda bir Pap smear+HPV-DNA testi uygulanmaktadır” dediler.



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