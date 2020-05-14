Yaşam Hastanesi 19 Mayıs’ta hizmet vermeye devam edecek

Elbistan Özel Yaşam Hastanesi’nden yapılan açıklamada “İlçemiz 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştur. Hastanemiz tam kadro olarak 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde tüm poliklinikleri ile hizmet vermeye edecektir. Hastanemizin acil bölümünde 7/24 hizmetine devam etmektedir. Ayrıca ambulans hizmetlerinde 7/24 tüm acil durumlarda yardımcı olmaktadır. Hastanemiz yaklaşık 10 yıldır bu bölgeye hizmet veren tek özel hastanedir. Hastanemizde poliklinik birimlerimiz, ameliyathane ve doğumhanemizde herhangi bir aksama olmadan, hijyen koşulları gözetilerek kesintisi hizmet vermeye devam ediyoruz” denildi.



