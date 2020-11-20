Yasaklar yeniden hayatımızda

Tedbirlerin amacının kalabalıklaşmayı, teması ve bulaşı azaltmak olduğuna dikkat çeken Kaymakam Demir, “Kuralları hiçe sayanlara yönelik yaptırımlar, istisnasız uygulanacak. Çemberin daraldığının farkında olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımıza döndü. Haziran ayı itibariyle başlayan yeni normalleşme sürecinde artan vaka sayıları, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok tedbirin uygulanmasına neden oldu. Ülke genelinde hafta sonu için, muaf tutulanlar hariç tüm vatandaşların sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arası dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Ayrıca, yeni tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, haftanın tüm günlerinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocuklar da 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Alınan yeni tedbirlerin görüşülmesi ve salgın sürecinin kamu düzeni ile toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında İlçe Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşlardan tedbirlere uyumda tam hassasiyet beklediklerini söyledi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı kişiler için getirilen kısıtlamalar için, “Bu tedbirler bizim için alındı. Sorumsuzluğun sonuçlarının ne kadar kötü olabileceğini hep birlikte gördük” değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyen Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde hayatımıza giren sokağa çıkma kısıtlamalarına tekrar dönüldü. Bu kapsamda hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Sürecin daha kötüye gitmemesi için bu tedbirlere uymamız gerekiyor. Her bir vatandaşımızın artık sorumluluğunu bilerek adımını atması, sürecin bundan sonraki seyrini belirleyecek. Biz, bu süreçle ilgili tüm kamusal alanlarda sahada olacağız. Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimiz görev başında olacak. Denetimleri daha sıkı uygulayacağız ve yasağı ihlal edenler de istisnasız gerekli idari yaptırımlara maruz kalacak. İçinde bulunduğumuz bu durumun çözümü, sadece yaptırımlar değil. ‘Cezası neyse öderim’ mantığını asla kabul edemeyiz. Kurallara uymazsak daha radikal kararlara, yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz.”

Hastalığa yakalananların, tedavi sürecinde ölümle yaşam arasındaki ince çizgiye dair anlattıklarının herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Bu hastalığın, virüsün küçümsenmemesi gerektiğini, bizzat yaşayanlar daha iyi kavrıyor. Bu hastalığın şakası yok. Sizi sevdiklerinizden koparabileceği gibi; sevdiklerinizi de riske atma ihtimaliniz çok yüksek. Bunun vicdani sorumluluğunu bir ömür boyu taşımak istemez herhalde. Bunun bilincinde olmak lazım. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Ayrıca, komşu ziyaretleri, davetler ve buluşmalardan da mümkün olduğunca kaçınalım. Tüm hemşerilerimizi yeniden tırmanışa geçen Covid-19’a karşı tedbirleri ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum. Bunun üstesinden hep birlikte gelebiliriz” ifadelerini kullandı.





