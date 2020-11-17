YASAK VAR! UYAN YOK!

Elbistan’da, özellikle kamuya açık alanda sigara içtikleri ve maske takmadıkları için bir kereye mahsus olarak uyarılan çok sayıda kişi, ikinci kez de aynı kuralı ihlal edince ceza yemekten kurtulamadı.

Karantina kurallarını hiçe sayarak virüse karşı en büyük sorumsuzluk örneğini sergileyen 7 kişi de, yurda gönderildi.

Covid-19 vaka sayıları, ülke genelinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen, maske-mesafe-temizlik kuralına uymamakta direnenler nedeniyle virüsün bulaştığı onlarca kişi hayatını kaybederken, vaka sayılarındaki endişe verici yükseliş, yeni önlemleri de beraberinde getiriyor. Elbistan’da da, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) alınan verilerde ilçenin büyük bölümünün yüksek riski belirten kırmızı renkle kaplı olduğu görülüyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, özellikle yaklaşan kıy aylarında vatandaşları kurallara uymaları ve kalabalık mekanlardan uzak durmaları yönünde uyarırken; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de maske ve sigara denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Polis ekipleri, kamusal alanda sigara içme yasağının bulunduğu Elbistan’da, bu kurala uymayanları bir defaya mahsus olarak uyaran ve uyarıldığında dair bilgileri dakikası dakikasına İçişleri Bakanlığı’nın sistemine giriş yapıyor. Devam eden günlerde yapılan denetimlerde kimlik bilgileri girilen kişilerden daha önceden uyarıldığı bilgisi ekranda uyarı olarak yer alıyor. Elbistan’da özellikle sigara içme yasağını ihlal ettiği için uyarılan çok sayıda kişiye, ikinci ihlallerinde ceza yazıldığı öğrenildi. Bu kişiler, bilindik bahanelere sığınsalar da 900’er TL ceza yemekten kurtaramadı.

Salgının yayılmasında en önemli risk alanı olarak da pozitif vakaların ya da temaslıların karantina kurallarını ihlal etmeleri olarak görülüyor. Sürekli kontrol altında tutulan bu kişiler, bu kadarına pes dedirtmeye devam ediyor. Toplumun sağlığını hiçe sayarak evden dışarı çıkan karantina kaçakları, ‘nasıl olsa yakalanmam’ düşüncesine kapılsa da polisin ve filyasyon ekiplerinin denetimlerine takılmaktan kurtulamıyor. Hemen her hafta 4-5 kişinin, karantina süresince kalması için Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurduna gönderildiği Elbistan’da, son 3 günde de benzer görüntüler yaşandı. Elbistan’da polisin yaptığı denetimlerde evlerinde olmadıkları tespit edilen ayaklı koronalar, yurda gönderildi. Son 3 günde yurda gönderilen kişi sayısı da 7 oldu. Bu şahıslara, 22 bin 50 TL idari para cezası kesildi.