Yasak nedeniyle tesisatçı bulamayan vatandaşın yardımına Elbistan Belediyesi koştu

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Elbistan’da yaşayan yaşlı bir vatandaşın evinde su tesisatı patladı. Bunun üzerine Mersin’de yaşayan kızı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e mesaj göndererek yardım istedi.

68 yaşındaki Durdu Mehmet Uzun’un evinde su tesisatı patladı. Evde yalnız yaşan Uzun, bu durumu Mersin’de yaşayan kızına bildirdi. Uzun’un kızı ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle herhangi bir tesisatçı bulamayınca, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sosyal medya hesabından “Merhaba Mehmet Bey, Mersin’den yazıyorum size. Babam 68 yaşında kronik hastalığı var. Elimizden geldiği kadar buradan yardımcı oluyoruz. Fakat şu anda evinde su tesisatı ile ilgili sorun yaşıyor. Lütfen ekiplerinizden yardım rica ediyorum” diye mesaj attı. Mesajı gören Başkan Gürbüz, ekiplerine sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için talimat verdi. Ekipler mesajı atan kızı ile iletişime geçerek Uzun’a ulaştı ve evine gitti. Ekipler virüse karşı gerekli tedbirleri alarak hemen tamirata başladı ve tesisattaki sorunu giderdi.