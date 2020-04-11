Yasak başladı, uymayana 3 bin 180 TL ceza kesilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası kesilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın, aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulamaya koyduğu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın duyurulmasının ardından vatandaşlar, ekmek ve gıda ihtiyacını karşılamak için caddelere akın etti. Açık olan fırınların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Büyük marketlerin tamamının saat 21.00 itibari kapanmasının ardından bakkallarda da benzer görüntüler yaşandı. Ana caddelerde araç yoğunluğu oluştu. Yasak kapsamında fırınların açık olacağının açıklanmasının ardından yoğunluk azaldı.

48 saatlik yasağa uymayanlara verilecek para cezası ise netlik kazandı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası kesilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

Sokağa çıkma yasağı, 12 Nisan 2020 saat 24.00’te sona erecek.











