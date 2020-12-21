Yasağın 3.haftasında da caddeler boş kaldı

Elbistan’da 56 saat süren sokağa çıkma yasağında sakinlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Covid-19'la mücadele çerçevesinde 3.’sü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonunda cadde ve sokaklar boş kaldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Denetimlerde sokağa çıkan vatandaşlardan muafiyetlerini gösterir belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Bazı vatandaşlar, tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerden 10.00 ile 17.00 saatleri arasında alışveriş yaptı.

Polis ekipleri kentteki sokak ve caddelerde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyararak idari işlem uyguladı. 56 saatlik yasak süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 41 kişiye, kapalı olması gerekirken işyerini açan 1 kişiye ve maske takmayan 4 kişiye de idari para cezası kesildi.