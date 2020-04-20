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Yasağı ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi

Elbistan’da hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 34 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Yasağı ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi
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Elbistan’da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinden itibaren de denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, şehir merkezine çıkan bütün ana caddeleri şerit ve barikatlarla kapattı. Diğer ana arterlerde de kontrol noktaları oluşturuldu. Yasak kapsamı dışında oldukları için sokağa çıkanların da çalışma ve izin belgeleri kontrol edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerde denetimlerde bulundu. Sorumluluk sahasında kalan yol güzergahlarındaki akaryakıt istasyonu başta olmak üzere işyerlerini denetleyen jandarma ekipleri, izne tabii olanlarla ilgili de şehirlerarası yollarda uygulamalarda bulundu.

Elbistan’da sokağa çıkma yasağı ihalelerine ise göz yumulmadı. İstisna kapsamında olmadan sokağa çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ceza kesilen kişi sayısı 24 olurken; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yasağı ihlal eden 10 kişiye aynı kanun çerçevesinde işlem yapıldı. Sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza kesilen kişi sayısı, geçtiğimiz haftaya oranla da ciddi düşüş gösterdi.

Ülke genelinde de bu hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı 20 bin 398 oldu. Geçen hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı 24 bin olarak kayıtlara geçmişti.

 


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Yasağı Ihlal Eden 34 Kişiye Para Cezası Kesildi
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